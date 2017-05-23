Суд в Крыму запретил Чубарову свидетельствовать по «делу Чийгоза» – адвокат

Подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма не удовлетворил ходатайство стороны защиты о вызове на допрос главы Меджлиса крымскотатарского народа Рефата Чубарова по «делу Чийгоза» в аннексированный Крым. Об этом сообщил адвокат обвиняемого Николай Полозов в комментарии Крым.Реалии.

«Ходатайство было заявлено вчера, по закону суд был обязан рассмотреть это ходатайство, но судьи под надуманным предлогом взяли паузу, чтобы те кураторы политические, которые это дело ведут – обсудили этот важный вопрос обсудили», – прокомментировал Полозов.

Он также заявил, что по его мнению решение о вызове на допрос Чубарова в Крым является политически мотивированным.

«Можно ли на территорию запустить человека, который изгнан. Какие будут политические издержки, если его пустят в Крым? Учитывая обстоятельства, они приняли решение отказать в вызове ключевого свидетеля – это дискредитация суда. Они посчитали, что это меньшее зло, чем понести политические издержки того, чтобы допустить «главнейшего врага» крымских чиновников обратно в Крым», – добавил Полозов.

15 мая председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров во время пресс-конференции в Киеве заявил, что готов стать свидетелем защиты по делу своего заместителя Ахтема Чийгоза. Чубаров зачитал заявление, в котором дал согласие на вызов себя в качестве свидетеля на заседание подконтрольного Кремлю Верховного суда Крыма.

Ахтем Чийгоз был задержан в январе 2015 года за участие в митинге в поддержку территориальной целостности Украины перед зданием Верховной Рады Крыма 26 февраля 2014 года. Тогда митингующим противостояли пророссийские активисты, в том числе, из партии «Русское единство». Российские власти аннексированного Крыма обвиняют Чийгоза в организации массовых беспорядков.

«Дело Чийгоза» российский суд рассматривает в рамках «дела 26 февраля» после того, как 20 июля суд на закрытом заседании разделил это дело на два: отдельно – по заместителю главы Меджлиса крымских татар Ахтему Чийгозу, и отдельно по другим фигурантам процесса – Али Асанову и Мустафе Дегерменджи.