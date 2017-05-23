В Крыму будут опрашивать туристов

Подконтрольные Кремлю власти Крыма заявляют о проведении социологического вопроса среди туристов полуострова. Об этом 23 мая рассказал российский министр курортов и туризма Крыма Сергей Стрельбицкий.

По словам Стрельбицкого, опрос стартовал в аэропорту Симферополя и на Керченской паромной переправе.

«Уже третий год подряд мы проводим опрос среди гостей нашего полуострова, чтобы понимать, насколько им понравилось в Крыму, и остались ли они довольны организацией отдыха в республике. Результаты опроса позволяют нам оперативно реагировать на все запросы и предложения туристов, понять, над чем нужно еще работать, что надо усовершенствовать или исправить, чтобы правильно выстроить нашу работу в следующем сезоне», – цитирует Стрельбицкого пресс-служба российского правительства Крыма.

Российский министр Крыма добавил, что опрос будет проходить с мая и до конца октября.

В период майских праздников средняя загрузка крымских отелей, по данным Минкурортов Крыма, составила 33,3%. При этом на Ялту пришлось 47,5% туристов от общего количества отдохнувших, в то время как в Евпатории побывали 19%, а в Саках 8% от общего количества приехавших в Крым.

В прошлом году российские власти также заявляли об увеличении турпотока с материковой Украины. Сергей Стрельбицкий заявлял, что по состоянию на 24 июня 2016 года полуостров посетили 111 тысяч украинских туристов. Однако экс-министр курортов и туризма Александр Лиев утверждал, что эта цифра увеличена в 10 раз, и, на самом деле, за весь туристический сезон Крым способен принять не больше 15 тысяч отдыхающих с материка.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».