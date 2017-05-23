В Крыму будут судить врача по обвинению в смерти пациента – Следком

В аннексированном Крыму будут судить врача, которую обвиняют в причинении смерти пациенту по неосторожности. Об этом 23 мая сообщили в пресс-службе подконтрольного Кремлю управления Следкома по Крыму.

«Завершено расследование уголовного дела в отношении врача общей практики (семейного врача) ГБУЗ РК «Советская районная больница». Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 Уголовного кодекса России (причинение смерти по неосторожности, вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей)», – говорится в сообщении.

По данным российского следствия, 26 июля 2016 года в больницу с жалобами на плохое самочувствие поступил местный житель. Обвиняемая при осмотре пациента провела диагностику заболевания не в полном объеме, допустив дефекты оказания медицинской помощи. В результате чего мужчина скончался.

Комментарии обвиняемого отсутствуют.

В начале февраля 2017 года в Крыму заявили об острой нехватке кадров. Подконтрольный Кремлю директор Крымского республиканского центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи Сергей Астанкин оценил неукомплектованность кадрового состава «скорой помощи» в одну тысячу человек.

Причиной острого дефицита медицинских кадров аннексированном Крыму называют низкую оплату труда.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».