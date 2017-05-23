Радио Крым.Реалии: Кто теперь хозяин в Черном море?

В вечернем эфире Радио Крым.Реалии обсуждают саммит Организации Черноморского экономического сотрудничества в Стамбуле. Как изменились экономические связи в Черноморском регионе после аннексии Крыма? Как Россия и Украина будут взаимодействовать в рамках Организации Черноморского экономического сотрудничества? Имеет ли Украина рычаги давления на Россию через ОЧЭС?

Гость эфира – украинский дипломат, посол Украины в Турецкой Республике (2008-2016) Сергей Корсунский.

Ведущий – Александр Голубов.

Радио Крым.Реалии выходит по будням в 8:35 и 18:30 на средних волнах АМ – частота 549 кГц, в FM-диапазоне на частоте 100.7 МГц, а также на сайте Крым.Реалии.

Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 100 69 26 или писать на адрес: Krym_radio@rferl.org.