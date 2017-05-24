В Симферополе с начала 2017 года было составлено «по фактам» осуществления стихийной торговли 497 протоколов об административных правонарушениях на сумму 3,3 млн рублей (около 1,5 млн гривен – КР). Об этом сообщает пресс-служба российского правительства города.

Как рассказали в ведомстве, с начала года было проведено 270 рейдов по ликвидации «несанкционированной» торговли.

«Со стихийно торгующими гражданами ведется разъяснительная работа о запрете несанкционированной торговли, проводится работа по перемещению их на официальные рынки и ярмарки, предлагаются места на ежедневной ярмарке.Совместно с сотрудниками управления ветеринарии по городу Симферополю продукция животного происхождения изымается и направляется на уничтожение в «Республиканский ветеринарный лечебно-профилактический центр», – говорится в сообщении.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».