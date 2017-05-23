Бреннан: Россия вербовала агентов в США

Бывший директор Центрального разведывательного управления Джон Бреннан заявляет, что Россия пыталась вербовать агентов в США во время предвыборной президентской кампании в 2016 году.

«Была активная разведывательная деятельность. Мы знаем, что хотела сделать Россия. Они хотели завербовать некоторых американских субъектов, чтобы они действовали в их интересах – по собственному желанию, или даже вопреки желанию», – заявил Джон Бреннан 23 мая во время публичных слушаний в Палате представителей по российскому влиянию на президентские выборы в США.

«Был ряд контактов между Россией и американскими субъектами. И к тому времени, как 20 января я ушел с должности, у меня было много нерешенных вопросов относительно того, насколько успешной была Россия в своей попытке завербовать американских субъектов, участников кампании – добровольно или нет», – подчеркнул Бреннан.

В комитете по разведке Палаты представителей Конгресса США 23 мая проходят открытые слушания, посвященные предполагаемому вмешательству России в выборы президента в 2016 году. Крым.Реалии и Настоящее Время ведут видеотрансляцию слушаний.

В январе спецслужбы США обнародовали отчет о том, что, по их оценкам, президент России Владимир Путин приказал осуществить «кампанию влияния» с целью подорвать доверие к избирательной системе США и дискредитировать соперницу Дональда Трампа Хиллари Клинтон.

Президент США Дональд Трамп и представители Кремля называют скандалы вокруг контактов представителей нынешней американской власти «охотой на ведьм».