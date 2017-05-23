Бывшего начальника Ялтинского порта Андрея Орлова обвиняют в причастности к захвату кранового судна, до аннексии Крыма приписанного к порту Южный (наряду с Одесским и Черноморским портами Южный входит в ареал «Большой Одессы» – КР).

Об этом сообщил на брифинге 23 мая прокурор Одесской области Олег Жученко, передает корреспондент Крым.Реалии.

Следствие по данному факту проводили прокуратура Одесского региона, региональные управления Национальной полиции и СБУ. В частности, было установлено, что в марте 2014 года Андрей Орлов отдал приказ об инвентаризации и постановке на баланс Ялтинского порта самоходного морского плавкрана «Черноморец-27», арендованного у ГП «Администрация морских портов Украины».

Плавсредство, пришвартованное в порту Ялты, заблокировали буксиром, на борт поднялась вооруженная охрана порта и потребовала, чтобы команда покинула судно. Моряки забаррикадировались на судне, но захватчики угрожали вызвать вооруженное формирование, так называемую «самооборону Крыма». Под угрозой расправы экипаж сошел на берег.

Стоимость незаконно отчужденного судна по состоянию на 2014 год составляет более 11 миллионов гривен. По официальным данным прокуратуры, сейчас владельцем плавкрана значится предприятие, находящееся на временно оккупированной территории.

«Прокуратура получила постановление суда о задержании Андрея Орлова – с целью его привода для применения меры пресечения в виде содержания под стражей. Подозреваемый объявлен в розыск», – отметил руководитель надзорного ведомства Одесского региона Олег Жученко.