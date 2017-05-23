Суд в Крыму требует продлить меру пресечения активисту Балуху

Раздольненский суд в аннексированном Крыму 23 мая рассматривает вопрос о продлении меры пресечения украинскому активисту Владимиру Балуху.

Как сообщает корреспондент Крым.Реалии, адвокат Дмитрий Динзе назвал ситуацию беспрецедентной, поскольку суд самостоятельно вышел с инициативой о продлении меры пресечения, в то время как это является обязанностью стороны обвинения. По словам Динзе, судья, вместо того, чтобы выступать арбитром, стала выполнять задачи обвинения.

Прокурор в ходе заседании практически ничего не пояснил, только отметил, что оснований для пересмотра меры пресечения не появилось.

Сам Владимир Балух в прениях заявил, что «люди, вершащие правосудие, могут сломать судьбу, здоровье, но не дух».

Судья удалилась на совещание. Решение будет оглашено после 19 часов.

Сотрудники российской ФСБ задержали Балуха утром 8 декабря 2016 года. По сообщению его жены, сотрудники российской ФСБ явились с обысками в село Серебрянка Раздольненского района Крыма. Обыски проводились в течении 4-х часов в домах Балуха и его матери. Сотрудники ФСБ заявили, что на чердаке дома, где живет Владимир Балух, обнаружены 90 патронов и несколько тротиловых шашек.

Подконтрольные Кремлю власти Крыма потребовали от Владимира Балуха снять установленную 29 ноября на стене собственного дома табличку «Вулиця Героїв Небесної сотні, 18».

По мнению Владимира Балуха, внимание к нему со стороны полиции обусловлено его проукраинской позицией, которая выражалась открыто – на территории его дома на флагштоке все это время развевался государственный флаг Украины.

Российский правозащитный центр «Мемориал» признал задержанного крымского активиста Владимира Балуха политзаключенным и призвал немедленно его освободить.