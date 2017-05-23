Подконтрольный Кремлю Верховный суд аннексированного Крыма 23 мая отклонил апелляционную жалобу защиты редактора издания «Твоя Газета» Алексея Назимова на продление ему срока содержания под стражей. Об этом в комментарии Крым.Реалии рассказал адвокат Назимова Алексей Ладин.

«К сожалению, результаты данного судебного заседания прогнозируемы и неутешительны. Верховный суд в очередной раз признал постановление Алуштинского городского суда законным», – сказал Ладин.

Он также добавил, что не планирует обжаловать данное постановление в кассационном порядке в российских судах, однако готовит жалобу в Европейский суд по правам человека.

Алексея Назимова и Павла Степанченко задержали 4 октября 2016 года по подозрению в коммерческом подкупе и посредничестве. По версии следствия, Алексей Назимов вымогал деньги у представителя Алуштинской организации «Единой России» за неразглашение сведений, порочащих членов этой партии.

В отношении задержанных возбудили уголовное дело. Назимова ранее обвиняли по части 7 статьи 204 Уголовного кодекса России (коммерческий подкуп, сопряженный с предметом вымогательства предмета подкупа), а Степанченко – по части 2 статьи 204.1 (посредничество в коммерческом подкупе, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

Впоследствии дело было переквалифицировано по статье 163 Уголовного кодекса России (вымогательство).