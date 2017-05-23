Активист в Крыму подал жалобу в прокуратуру из-за «антиукраинского» комментария в соцсети

Активист Украинского культурного центра Леонид Кузьмин подал жалобу в подконтрольную Кремлю прокуратуру Крыма на преподавателя КФУ Андрея Никифорова за «антиукраинский» комментарий в социальной сети. Об этом в комментарии Крым.Реалии рассказал сам активист.

«Мы сегодня отдали это заявление в прокуратуру Крыма. Мы немножко опоздали с событием. Сам комментарий Никифоров писал 1 мая. Этот человек – преподаватель нынешнего КФУ на факультете политологии; свободно публикуется в крымских изданиях, газетах и, в тоже время, позволяет себе оставлять такие комментарии в Фейсбуке», – сказал Кузьмин.

На своей странице в Фейсбуке активист разметил фото заявления, которое 23 мая приняла российская прокуратура полуострова.

Андрей Никифоров публично не выражал свою позицию по поводу заявления Кузьмина.

На момент публикации Крым.Реалии не удалось связаться с Никифоровым.