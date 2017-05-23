Британские власти назвали имя подозреваемого в нападении в Манчестере

Британские власти назвали имя подозреваемого в нападении на зрителей концерта в Манчестере – это 22-летний уроженец этого города Салман Абеди.

По информации The Telegraph, Абеди родился в 1994 году в Манчестере. Его родители в начале 1990-х годов бежали из Ливии от режима Муамара Каддафи.

«Приоритетом является продолжение расследования, чтобы установить, действовал ли он один или же как часть более широкой сети», – заявил главный констебль полиции Манчестера Иен Хопкинс.

Взрыв на территории «Манчестер Арены» в одноименном британском городе прогремел минувшей ночью. Это произошло после концерта американской поп-звезды Арианы Гранде. Полиция начала расследование взрыва вместе с силовиками и разведчиками.

В результате взрыва 22 человека погибли, еще 59 были ранены.

Группировка «Исламское государство» взяла на себя ответственность за взрыв.