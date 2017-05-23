Активиста в Крыму преследуют за упоминание Меджлиса в посте – Джелял

Крымскотатарского активиста Рустема Меннанова вызвали 23 мая в Советский РОВД в аннексированном Крыму из-за упоминания Меджлиса в посте в социальной сети с поздравлением лидера крымскотатарского народа Мустафы Джемилева с Днем рождения. Об этом в Фейсбуке написал крымский активист Нариман Джелял.

«Ему вменяют административное правонарушение согласно ч.2. ст. 13.15 КОАП Российской Федерации – «Злоупотребление свободой массовой информации». Фактически его обвиняют в упоминании Меджлиса крымскотатарского народа, в отношении деятельности которого в Российской Федерации действует судебный запрет, в посте с поздравлением с Днем рождения лидера крымскотатарского народа Мустафы Джемилева в ноябре 2016 года», – написал Джелял.

По его словам, Рустем Меннанов отказался подписывать протокол, из-за чего сотрудником РОВД вызвали понятых. Протокол собираются передать в суд.

Крым.Реалии пытаются получить комментарий самого активиста по итогам допроса.

В подконтрольных Кремлю силовых ведомствах Крыма эту информацию пока не комментировали.

26 апреля 2016 года подконтрольный России Верховный суд аннексированного Крыма запретил деятельность Меджлиса крымскотатарского народа на территории аннексированного полуострова. Защита Меджлиса направила апелляцию в Верховный суд России. Однако 29 сентября 2016 года Верховный суд России отклонил эту апелляцию, подтвердив запрет на деятельность Меджлиса.

Мировое сообщество выразило решительный протест в связи с такими действиями российских властей.

После российской аннексии в Крыму участились массовые обыски у независимых журналистов, гражданских активистов, активистов крымскотатарского национального движения, членов Меджлиса крымскотатарского народа, а также крымских мусульман, подозреваемых в связях с запрещенной в России организацией «Хизб ут-Тахрир».