Чубаров: самоопределение крымских татар – инструмент деоккупации Крыма

Народный депутат Украины, председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров считает, что среди множества инструментов Украина обладает исключительным аргументом в вопросе возвращения Крыма – право крымскотатарского народа на самоопределение. Об этом он заявил 23 мая на конференции «Оккупация Крыма: итоги, состояние, прогнозы» в Киеве, сообщает корреспондент Крым.Реалии.

«В любых условиях вопрос Крыма будет предметом обсуждения, а не каких-либо военных действий. Важно не «возвращение Крыма Украине как процесс», этот процесс объективен, а «план действий, связанный с возвращением Крыма». У Украины и сегодня достаточно инструментов. Но один из аргументов, которого нет ни у одной из сторон, – вопрос самоопределения крымскотатарского народа», – отметил Чубаров.

Он также назвал две причины для поддержки крымскотатарской автономии: природное право крымскотатарского народа на самоопределение и возвращение Крыма.

В Киеве 23 мая прошла конференция, посвященная вопросам деоккупации Крыма.

В работе форума приняли участие иностранные гости и наблюдатели, общественники, руководство Меджлиса крымскотатарского народа, эксперты, журналисты, представители прокуратуры Автономной Республики Крым и народные депутаты Украины.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».