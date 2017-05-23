На админгранице крымчан хотят информировать о работе приемной по правам человека

В специализированной приемной Украинского Хельсинского Союза по правам человека (УХСПЧ) по делам Крыма и внутренне перемещенных лиц хотят распространять информацию о своей работе для крымчан на административной границе с полуостровом.

Об этом Крым.Реалии рассказала координатор специализированной приемной УХСПЧ Анна Рассамахина.

«В ближайшее время, уже буквально на днях, должны окончательно согласовать с государственной пограничной службой, чтобы на админгранице жителям Крыма они предлагали листовки с контактами приемной», – отметила правозащтница.

Она уточнила, что приемная по делам Крыма с осени 2014 года работает в Киеве, а с февраля 2017 года – и в Херсоне. По ее словам, на Херсонщине крымчане обращаются за помощью, в основном, по вопросам признания фактов рождения и смерти на оккупированной территории.

В приемных предлагают не только юридические консультации, но и сопровождение дел в суде, в частности, и по вопросам, связанным с возвращением средств крымчан со счетов в «Приватбанке».

«К примеру, если у человека арестовано имущество, арест был наложен до оккупации, и сейчас нет органа, который накладывал арест, но нужно снимать арест с имущества, так как у человека может быть квартира на материковой части. Такая сложная нестандартная ситуация, но у нас уже есть три позитивных решения, вступивших в законную силу. В таких направлениях мы хотели бы работать. Браться за то, за что иногда не берутся даже коммерческие фирмы. То же и о наследовании на оккупированной территории, много сложных нюансов. Оккупация – это такой правовой коллапс», – прокомментировала Анна Рассамахина.

Спикер Госпогранслужбы Украины Олег Слободян в комментарии для Крым.Реалии подтвердил информацию, что в его ведомстве рассматривают вопрос сотрудничества с правозащитниками. Он добавил, что вопрос могут решить в позитивном ключе.

После аннексии Крыма между материковой Украиной и полуостровом пролегла формально административная, но фактически – настоящая «граница». На админгранице работают три контрольных пункта въезда/выезда – «Каланчак», «Чонгар» и «Чаплинка».

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».