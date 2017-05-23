Россия: руководителя «Гоголь-центра» отпустили под личное обязательство

В Москве 23 мая следователи допросили в качестве свидетеля художественного руководителя театра «Гоголь-центр» Кирилла Серебренникова и еще не менее троих человек.

Допрос состоялся в деле о хищении около 200 млн рублей, выделенных некоммерческой организацией «Седьмая студия».

Серебренникова отпустили под обязательство явки к следователю.

Кроме Серебренникова, следователи допросили директора Российского академического молодежного театра Софию Апфельбаум и еще двух, имена которых не сообщаются, передает «Интерфакс».

23 мая прошли обыски в помещении «Гоголь-центра» и в квартирах Серебренникова и Апфельбаум. Во время обыска актеров театра заперли в большом зале и изъяли у них телефоны. Позже актриса Чулпан Хаматова прочитала в здании «Гоголь-центра» заявление актеров, среди которых, в частности, Олег Табаков, Евгений Миронов и Сергей Гармаш. В заявлении они выразили надежду, что следствие будет проходить справедливо. Коллектив театра отметил, что не планирует отменять спектакли.