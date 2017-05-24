Украина готовит в ИКАО заявление из-за полетов над Крымом – Кистион

Украина готовит в Совет Международной организации гражданской авиации (ИКАО) заявление о нарушении Россией Конвенции о международной гражданской авиации и других основных документов по вопросу нормализации авиапотока над аннексированным Крымом. Об этом в Фейсбуке сообщил вице-премьер-министр по вопросам АТО и оккупированных территорий Владимир Кистион.

«Сегодня к нам приехали президент Совета ИКАО Олумуива Бенардо Алиу и директор Европейского/Североатлантического бюро ИКАО Луиш Фонсека де Альмейда. Основной темой встречи стало повышение безопасности авиационного пространства», – отметил Кистион.

«На сегодняшней встрече призвал руководство ИКАО к действенным мерам для прекращения нарушений стандартов и рекомендуемой практики ИКАО со стороны Российской Федерации и отмены публикации аэронавигационной информации по международному воздушному пространству Симферопольского района. Крым – это Украина, и мы рассчитываем на поддержку Международной организации гражданской авиации в вопросе нормализации авиапотока над полуостровом », – подчеркнул Владимир Кистион.

ИКАО еще весной 2014 года, после того, как Россия предъявила претензии на управление воздушным движением в районе полетной информации Симферополь, подтвердила, что исключительное право на управление движением в нем, как и раньше, принадлежит только Украине. В ИКАО выразили обеспокоенность безопасностью полетов в этом районе из-за того, что одновременно с Украиной организацию полетов там взялась вести и оккупационная власть России, из-за чего в одном и том же пространстве появилось более одной службы обслуживания воздушного движения.

Украина как государство, ответственное за воздушное пространство над Крымом, закрыла это пространство для воздушного движения и все крымские аэропорты для гражданской авиации. Позже некоторые маршруты над Черным морем были вновь открыты для движения гражданской авиации. Российские авиакомпании, вопреки запрету, продолжают летать в аннексированный Крым в нарушение международных норм.