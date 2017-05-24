Президент США Дональд Трамп пригласил давнего юриста своей команды в качестве поверенного в делах, связанных с расследованием возможных связей с Россией во время избирательной кампании 2016 года, сообщают СМИ 23 мая.

Как передают Fox Business News и ABC, Трамп нанял адвоката из Нью-Йорка Марка Касовица, чтобы представить его интересы в ходе расследования, осуществляемого спецсоветником Министерства юстиции США Робертом Мюллером.

Касовиц представлял интересы Трампа более 15 лет, но он не известен как адвокат по уголовным делам.

Во время прошлогодней президентской кампании Касовиц угрожал подать в суд на издание New York Times, если оно не уберет статью с рассказами женщин о «домогательстве» со стороны Трампа. Газета материал из своего ресурса не удалила. Касовиц также был защитником по делу о мошенничестве против Университета Трампа.