ФСБ России планирует провести морские учения в Крыму – СМИ

В аннексированном Крыму подразделения спецназа Федеральной службы безопасности России проведут учения по предотвращению терактов и диверсий. Об этом сообщили ТАСС в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Сообщается, что учения будут проходить с 24 по 29 мая на морских объектах «Черноморнефтегаза» и в гостиничном комплексе в Евпатории. В них примут участие до двух тысяч военнослужащих, а также бронетехника, авиация и флот.

В марте на полуострове проходили масштабные командно-штабные учения российских Воздушно-десантных войск с боевой стрельбой при участии Черноморского флота и авиации. Ранее в январе Москва разместила в аннексированном Крыму – в районе Феодосии – дополнительные зенитные ракетные системы С-400 «Триумф».

После аннексии Крыма и начала конфликта на востоке Украины в 2014 году Россия провела большое количество внезапных армейских проверок и военных учений. Страны Запада неоднократно выражали беспокойство в этой связи.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова.