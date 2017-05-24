Великобритания повысила уровень террористической угрозы до «критического уровня»

Власти Великобритании поздно вечером 23 мая объявили о повышении уровня террористической угрозы в стране до максимального – «критического» уровня из-за возможной «неизбежной» новой атаки.

«Это означает, что их (силовиков – КР) оценка заключается не только в том, что нападение остается достаточно вероятным, но и в том, что атака может быть неизбежной», – сказала премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в телеобращении со своего офиса на Даунинг-стрит.

По ее словам, вооруженные полицейские, охраняющие ключевые объекты, будут заменены военнослужащими.

«Вы можете увидеть военный персонал, развернутый на определенных мероприятиях, таких как концерты и спортивные матчи», – добавила Мэй.

Начальник полиции Манчестера Иен Хопкинс подтвердил имя подозреваемого нападающего 22-летнего Салмана Абеди, который, согласно сообщениям, погиб в результате нападения. Абеди родился и вырос в Великобритании, сотрудники службы безопасности говорят, что родители его были из Ливии.

Полиция провела рейд на нескольких объектах в Манчестере. Сообщается о задержании одного 23-летнего мужчины.

Взрыв на территории «Манчестер Арены» в одноименном британском городе прогремел в ночь на 23 мая. Это произошло после концерта американской поп-звезды Арианы Гранде. В результате взрыва 22 человека погибли, еще 59 ранены. Группировка «Исламское государство» взяла на себя ответственность за взрыв.