Спецборт МЧС России эвакуировал из аннексированного Крыма в Санкт-Петербург двоих новорожденных для оказания срочной медицинской помощи. Об этом 24 мая сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по Крыму.

«Сегодня в 2.45 из аэропорта Симферополь вылетел самолет Superjet 100 МЧС России для осуществления санитарно-авиационной эвакуации из Крыма в Санкт-Петербург двоих новорожденных. Маленькие пациенты нуждаются в срочной высококвалифицированной и высокотехнологичной медицинской помощи», – говорится в сообщении.

Как сообщается, на борту с пациентами был медицинский персонал и все необходимое медицинское оборудование.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».