США: предложения Трампа сократить иностранную помощь критикуют ведущие республиканцы

Предложения президента США Дональда Трампа сократить расходы на иностранную помощь критически восприняли ведущие республиканцы в Конгрессе 23 мая.

«Если мы введем этот бюджет, то нам придется отступить от мира или подвергнуть риску многих людей», – сказал сенатор-республиканец Линдси Грэм, председатель подкомитета сената, который занимается затратами на дипломатию и иностранную помощь.

«Учитывая рост угроз, с которыми мы сталкиваемся, мы должны поддерживать, а не сокращать антитеррористические, правоохранительные и гуманитарные программы», – сказал председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей Эдвард Ройс.

В то же время лидер большинства в Сенате Митч Макконнелл наоборот одобрил предложения Трампа в бюджет.

В общем Трамп предложил сократить в 2018-м финансовом году приблизительно на 32% расходы на американскую дипломатию и программы помощи (это почти 19 миллиардов долларов). Меньше средств предлагается для глобальных программ по здравоохранению, международным организациям, кроме НАТО. Финансирование США для международного миротворчества сократится примерно до 1,5 миллиарда долларов, что на 50% ниже уровня 2017 года.

Поскольку, согласно Конституции США, Конгресс контролирует государственные расходы, отрицания ведущих законодателей делают маловероятным то, что существенные сокращения будут одобрены.