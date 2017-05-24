Cестра Степанченко: «в Алуште больше нет оппозиции»

Подконтрольные Кремлю власти Алушты «убрали единственного оппозиционного депутата и теперь могут без препятствий заниматься своими делами». Так в утреннем эфире Радио Крым.Реалии сестра депутата алуштинского горсовета Павла Степанченко Татьяна Капралова прокомментировала содержание под стражей своего брата.
«Павел Степанченко был оппозиционным депутатом, критикующим алуштинскую местную власть за те же пляжи, за те же застройки, митинги там он в июне делал. Больше оппозиции там нет. Получается, что они (подконтрольные Кремлю власти Алушты – КР) сейчас что хотят, то и делают. Все в их руках. То есть они посадили Павла и Назимова и могут дальше заниматься своими делами», – сказала она.
Алексея Назимова и Павла Степанченко задержали 4 октября 2016 года по подозрению в коммерческом подкупе и посредничестве. По версии следствия, Алексей Назимов вымогал деньги у представителя Алуштинской организации «Единой России» за неразглашение сведений, порочащих членов этой партии.
В отношении задержанных возбудили уголовное дело. Назимова ранее обвиняли по части 7 статьи 204 Уголовного кодекса России (коммерческий подкуп, сопряженный с предметом вымогательства предмета подкупа), а Степанченко – по части 2 статьи 204.1 (посредничество в коммерческом подкупе, совершенное группой лиц по предварительному сговору). Впоследствии дело было переквалифицировано по статье 163 Уголовного кодекса России (вымогательство).
FACEBOOK КОММЕНТАРИИ: