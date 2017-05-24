Cестра Степанченко: «в Алуште больше нет оппозиции»

Подконтрольные Кремлю власти Алушты «убрали единственного оппозиционного депутата и теперь могут без препятствий заниматься своими делами». Так в утреннем эфире Радио Крым.Реалии сестра депутата алуштинского горсовета Павла Степанченко Татьяна Капралова прокомментировала содержание под стражей своего брата.

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«Павел Степанченко был оппозиционным депутатом, критикующим алуштинскую местную власть за те же пляжи, за те же застройки, митинги там он в июне делал. Больше оппозиции там нет. Получается, что они (подконтрольные Кремлю власти Алушты – КР) сейчас что хотят, то и делают. Все в их руках. То есть они посадили Павла и Назимова и могут дальше заниматься своими делами», – сказала она.

Алексея Назимова и Павла Степанченко задержали 4 октября 2016 года по подозрению в коммерческом подкупе и посредничестве. По версии следствия, Алексей Назимов вымогал деньги у представителя Алуштинской организации «Единой России» за неразглашение сведений, порочащих членов этой партии.

В отношении задержанных возбудили уголовное дело. Назимова ранее обвиняли по части 7 статьи 204 Уголовного кодекса России (коммерческий подкуп, сопряженный с предметом вымогательства предмета подкупа), а Степанченко – по части 2 статьи 204.1 (посредничество в коммерческом подкупе, совершенное группой лиц по предварительному сговору). Впоследствии дело было переквалифицировано по статье 163 Уголовного кодекса России (вымогательство).