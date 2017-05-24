В России умер внук Сталина – СМИ

В российской столице Москве в возрасте 75 лет скончался внук Сталина, театральный режиссер Александр Бурдонский. Об этом в среду сообщают сразу несколько российских СМИ.

Сообщается, что Бурдонский скончался во вторник вечером в больнице после тяжелой болезни. По предварительным данным, у мужчины были проблемы с сердцем.

Александр Бурдонский – сын Василия Сталина и внук Иосифа Сталина. Он носил девичью фамилию своей матери. Бурдонский был режиссером-постановщиком более чем двадцати спектаклей в театре Российской армии в Москве. Он также много лет преподавал в университете театрального искусства.