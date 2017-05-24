В аннексированном Крыму замок «Ласточкино гнездо» закрыли на реконструкцию с 23 мая по 9 июня 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба музея.

«Сообщаем Вам, что в целях проведения реконструкции Дворца-замка «Ласточкино гнездо», с 23 мая по 9 июня будут проводиться буровые работы. В связи с этим, в целях соблюдения техники безопасности доступ во Дворец-замок «Ласточкино гнездо» будет запрещен на указанный период», – говорится в сообщении.

Ранее заместитель директора замка Александр Левин сообщил, что в 2017 году в «Ласточкином гнезде» пройдут проектные работы по укреплению скалы, которые будут реализованы в 2018 и, возможно даже, в 2019 годах.

Осенью 2016 года фактические власти Крыма заявляли, что планируют отремонтировать лестницу к замку «Ласточкино гнездо».