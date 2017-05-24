Нападающий в Манчестере мог действовать не один – МВД Великобритании

Смертник, взорвавший себя по завершении концерта в Манчестере 22 мая, мог действовать не один, заявила министр внутренних дел Великобритании Эмбер Радд.

«Это нападение было более сложным, чем некоторые из тех, которые мы видели раньше, и вполне вероятно, что он не действовал в одиночку», – сказала Радд BBC 24 мая.

По ее словам, следствие установило, что нападающий, идентифицированный полицией как родившийся в Великобритании Салман Абеди, недавно вернулся из Ливии. Абеди имеет ливийское происхождение.

«Да, я считаю, что это подтверждено. Когда эта операция закончится, мы хотим проанализировать его историю и то, что произошло, как он радикализировался и какую поддержку он мог получать», – добавила Радд.

Между тем, министр внутренних дел Франции Жерар Коллом сказал, что Абеди, вероятно, побывал в Сирии и имеет «доказанные» связи с экстремистской группировкой «Исламское государство».

Эта группировка взяла на себя ответственность за нападение в Манчестере, заявив, что его совершил «один из солдат халифата» – формулировка, с которой трудно оценить масштабы возможных связей нападавших с группой.

Радд сказала, что «не удивлена» заявлением «Исламского государства», но добавила, что пока подтвердить причастность исламистов к нападению нельзя.

Власти Великобритании поздно вечером 23 мая объявили о повышении уровня террористической угрозы в стране до максимального – «критического» уровня из-за возможной «неизбежной» новой атаки.

Как сообщила министр внутренних дел, до 3,8 тысяч военных будут патрулировать улицы британских городов после взрыва.

Лондонская полиция 24 мая заявила, что армию будут просить о помощи в охране ключевых мест, в том числе Букингемского дворца, здания парламента и иностранных посольств.

Взрыв на территории «Манчестер Арены» в одноименном британском городе прогремел в ночь на 23 мая. Это произошло после концерта американской поп-звезды Арианы Гранде. В результате взрыва 22 человека погибли, еще 59 ранены. Группировка «Исламское государство» взяла на себя ответственность за взрыв.