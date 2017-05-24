Грач: за крымского депутата-коммуниста не заступился его новый шеф

Лидер крымского отделения партии «Коммунисты России» Леонид Грач считает, что коммунист и депутат подконтрольного России горсовета Алушты Павел Степанченко привык действовать открыто и прямолинейно, как в компартии при Украине, а его новый руководитель, председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов не заступился за своего подчиненного. Об этом он сказал в утреннем эфире Радио Крым.Реалии.

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«Он (Степанченко – КР) пошел в КПРФ и думал что в КПРФ можно будет точно так же бесшабашно выступать, ходить, контролировать и так далее. Но не тут-то было. Дали, что называется, по рукам, по зубам, возбудили уголовное дело. А система криминальная, она во всем, и в том числе в правоохранительной системе. И увидели, что Зюганов – оборзевший, берущий миллионы, сотни миллионов денег бюджета на содержание партии. Или по-другому, ему платят за то, чтобы он никуда не лез, Зюганов, и не мешал ныне действующей власти. Степанченко надеялся на то, что Зюганов встанет на защиту, он не встал», – сказал Грач.

Алексея Назимова и Павла Степанченко задержали 4 октября 2016 года по подозрению в коммерческом подкупе и посредничестве. По версии следствия, Алексей Назимов вымогал деньги у представителя Алуштинской организации «Единой России» за неразглашение сведений, порочащих членов этой партии.

В отношении задержанных возбудили уголовное дело. Назимова ранее обвиняли по части 7 статьи 204 Уголовного кодекса России (коммерческий подкуп, сопряженный с предметом вымогательства предмета подкупа), а Степанченко – по части 2 статьи 204.1 (посредничество в коммерческом подкупе, совершенное группой лиц по предварительному сговору). Впоследствии дело было переквалифицировано по статье 163 Уголовного кодекса России (вымогательство).