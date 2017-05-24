Депутат российской Госдумы назвал учения ФСБ в Крыму «достойным ответом Украине»

Депутат Государственной думы России Руслан Бальбек назвал учения по предотвращению терактов и диверсий спецназа Федеральной службы безопасности России в аннексированном Крыму «достойным ответом» Украине. Об этом 24 мая сообщает «РИА Крым».

«Учения являются достойным ответом тем вызовам и угрозам, которые сегодня исходят от Украины по попыткам организации диверсий и терактов на территории Крыма», – сказал Бальбек.

По словам Бальбека, в моделировании учений учитывается опыт 2016 года по обезвреживанию украинских «диверсантов».

«С учетом непрекращающихся попыток организации диверсионных действий против Крыма это будет адекватный ответ всем, кто питает иллюзии в отношении организации диверсий против России», – добавил он.

В аннексированном Крыму подразделения спецназа Федеральной службы безопасности России проводят учения с 24 по 29 мая по предотвращению терактов и диверсий.

После аннексии Крыма и начала конфликта на востоке Украины в 2014 году Россия провела большое количество внезапных армейских проверок и военных учений. Страны Запада неоднократно выражали беспокойство в этой связи.

Руслан Бальбек стал депутатом Госдумы России по итогам выборов, состоявшихся 18 сентября 2016 года. Страны Запада не признали законность думских выборов на территории Крыма и наложили персональные санкции на Бальбека и других депутатов, избранных на полуострове.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».