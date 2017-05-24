Свидетель по «делу Чийгоза»: арматура, пластиковые бутылки и газ у пророссийских митингующих

Во время 118-го заседания подконтрольного Кремлю Верховного суда Крыма по «делу Чийгоза» свидетель защиты сообщил, что видел 26 февраля 2014 года у пророссийских митингующих арматуру, пластиковые бутылки и газ. Об этом 24 мая сообщил адвокат Чийгоза Николай Полозов в комментарии Крым.Реалии.

По словам Полозова, свидетель приехал утром 26 февраля на митинг у здания Верховной Рады АРК и увидел, как 170-200 человек, приехавших на автобусе, присоединились к пророссийским митингующим, после чего начались «стычки».

«Пророссийские митингующие начали вести себя агрессивно. Они начали сближаться с проукраинскими митингующими. После этого образовалась давка. Практически пророссийские митингующие пытались выдавить проукраинских митингующих с территории внутреннего двора. В ход пошли пластиковые бутылки – их кидали. Также свидетель видел, что кидали арматуру. Одна из них попала в голову крымскому татарину. У него шла кровь.Также видел газ», – передал слова свидетеля Полозов.

Адвокат добавил, что свидетель не видел никаких противоправных действий со стороны Ахтема Чийгоза.

Ахтем Чийгоз был задержан в январе 2015 года за участие в митинге в поддержку территориальной целостности Украины перед зданием Верховной Рады Крыма 26 февраля 2014 года. Тогда митингующим противостояли пророссийские активисты, в том числе, из партии «Русское единство». Российские власти аннексированного Крыма обвиняют Чийгоза в организации массовых беспорядков.

«Дело Чийгоза» российский суд рассматривает в рамках «дела 26 февраля» после того, как 20 июля суд на закрытом заседании разделил это дело на два: отдельно – по заместителю главы Меджлиса крымских татар Ахтему Чийгозу, и отдельно по другим фигурантам процесса – Али Асанову и Мустафе Дегерменджи.