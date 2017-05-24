Папа Франциск призвал Трампа стать миротворцем

Папа римский Франциск призвал президента США Дональда Трампа взять на себя роль миротворца. Трамп ответил, что будет помнить об этом.

Папа принял Трампа в Ватикане 24 мая. В начале встречи они пожали руки друг другу, при этом можно было услышать, что Трамп сказал, что для него «большая честь» быть здесь. Встреча понтифика и президента США длилась около получаса.

После встречи Трамп заявил, что растроганный встречей с понтификом, и сказал, что не забудет его слов.

Трамп и Франциск обменялись подарками. Папа подарил президенту США медаль с оливковой ветвью, символом мира, а также передал американскому лидеру копию своей энциклики о защите окружающей среды от последствий глобального изменения климата от 2015 года. Трамп подарил Франциску пять книг борца за гражданские права Мартина Лютера Кинга.

После этого понтифику представили членов делегации Трампа, в частности первую леди США Меланию Трамп, дочь президента Иванку и зятя Джареда Кушнера, а также госсекретаря Рекса Тиллерсона и советника по нацбезопасности Герберта Раймонда Макмастера.

В Рим Трамп прилетел из Израиля, где призвал стороны конфликта достичь компромисса ради мира.

Из Италии американский президент отправится в Брюссель для переговоров с руководителями Европейского Союза и НАТО.

Затем он снова вернется в Италию, где 25 мая примет участие в саммите «Группы семи» на Сицилии.



