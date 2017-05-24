В Крыму согласовали отчуждение ряда объектов недвижимости из собственности полуострова

Подконтрольный Кремлю парламент Крыма согласовал отчуждение ряда объектов недвижимого имущества из «государственной» собственности Крыма. Соответствующее постановление принято 24 мая в ходе очередного заседания парламентской сессии.

«Документ предусматривает отчуждение путем продажи на открытом аукционе некоторых объектов недвижимого имущества Симферополя, Феодосии, Ялты, Красногвардейского, Белогорского, Черноморского, Ленинского районов с целью выполнения государственным автономным учреждением «Распорядительная дирекция имущества Крыма» плановых показателей неналоговых поступлений в республиканский бюджет на 2017 год», – сообщает пресс-служба российского парламента Крыма.

В ведомстве добавили, что оценочная стоимость отчуждаемого имущества составляет 236 млн рублей (около 109 млн гривен), из которых 200 млн рублей (около 93 млн гривен) планируется направить на компенсационные выплаты, 36 млн рублей (около 17 млн гривен) планируется направить в казну Крыма в виде доходов.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».