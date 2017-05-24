Подконтрольный Кремлю министр образования, науки и молодежи Крыма Наталья Гончарова рассказала, что 47% крымских выпускников решили не сдавать «Единый государственный экзамен» соседней России. Об этом 24 мая Гончарова сообщила в эфире радио «Спутник в Крыму», передает «РИА Крым».

«В этом году выпускники более серьезны и более рискованны, можно так сказать. У нас ЕГЭ выбрали 53%. Это говорит о том, что, получив сертификаты ЕГЭ, они абсолютно равны с другими выпускниками Российской Федерации», – сказала Гончарова.

По ее словам, в 2017 году крымской школы закончит более 11 тысяч человек.

Верховная Рада Украины 16 мая поддержала за основу и в целом законопроект №6116 «О внесении изменений в закон «О высшем образовании» относительно обеспечения права на получение высшего образования лиц, местом жительства которых является временно оккупированная территория Украины». За соответствующее решение 16 мая проголосовало 238 народный депутатов.

Вступительная кампания для абитуриентов в Украине начата в феврале, с 19 июня будут открыты образовательные Центры «Крым – Украина». Центры «Крым – Украина» позволяют абитуриентам из Крыма поступить в 12 украинских вузов без сдачи внешнего независимого оценивания (ВНО). Подробно о возможности поступления в украинский вуз для крымчан в материале Крым.Реалии.