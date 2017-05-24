В Киеве прошло первое заседание рабочей группы по наработке изменений в Конституцию Украины относительно Крыма и Севастополя, сообщил депутат Верховной Рады и уполномоченный президента по делам крымскотатарского народа Мустафа Джемилев в Фейсбуке.

«Впереди кропотливая работа над наработкой предложений по закреплению неотъемлемого права крымскотатарского народа на самоопределение в составе суверенного и независимого украинского государства», – отметил он.

Руководство Меджлиса крымскотатарского народа настаивает на изменениях в Конституцию Украины относительно превращения Крыма в Крымскотатарскую автономную республику. Сейчас в Конституции Украины указывается, что Автономная республика Крым является неотъемлемой составной частью Украины.

Конституционная комиссия Украины 11 мая решил создать рабочую группу, которая будет разрабатывать поправки и дополнения в Конституцию Украины в части Автономной республики Крым.

Президент Украины Петр Порошенко во время мероприятий по случаю Дня памяти жертв депортации крымскотатарского народа заявил, что будущая национальная автономия крымских татар в Крыму учитывать права других национальностей.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».