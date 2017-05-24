В аннексированном Крыму средняя стоимость путевки в учреждения отдыха и оздоровления детей на 21 день в среднем подорожала на 1300 рублей (около 600 гривен – КР) по сравнению с 2016 годом. Об этом 24 мая на заседании сессии подконтрольного Кремлю парламента Крыма рассказала российский министр образования, науки и молодежи Крыма Наталья Гончарова, сообщает «РИА Крым».

«В 2017 году средняя стоимость путевки в сутки на одного ребенка составляет 1 088 рублей (около 500 грн – КР). Общая стоимость путевки на 21 день, которые приобретает министерство, составляет 22 848 рублей (около 10600 грн – КР), что на 1 300 руб (около 600 грн – КР) больше, чем в прошлом году», – сказала Гончарова.

По ее словам, в 2017 году планируется охватить отдыхом и оздоровлением около 133 тысяч детей, в том числе более 50 тысяч детей льготных категорий.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».