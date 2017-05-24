В честь афонского святого в Крыму собираются построить церковь

В селе Муромское Белогорского района аннексированного Крыма этим летом планируют начать возводить храм в честь преподобного Паисия Святогорца, канонизированного Константинопольским Патриархатом в 2015 году. Об этом сообщает «УНИАН-Религии».

Отмечается, что будущий храм станет подворьем одного из греческих православных монастырей. Храмовый комплекс будет состоять из крестильного храма, колокольни и паломнического центра с отелем.

Куратор строительного проекта Сергей Кирсанов рассказал, что на данный момент по благословению митрополита Симферопольского и Крымского (УПЦ МП) Лазаря (Швеца) уже сформирована община будущей церкви.

Освящение закладного камня запланировано ко дню рождения святого – 25 июля.

По этому случаю ожидается приезд представителей высшего духовенства.

На официальном сайте Симферопольской и Крымской епархии сообщений о планах построить храм пока не публиковали.

Преподобный Паисий Святогорец – почитаемый в православном мире афонский святой, жил в ХХ веке. Родился в 1924 году в Каппадокии. В 1954 году принял монашество на Святой Горе. С 1958 по 1962 год жил в монастыре в Стомио. В 1964 вернулся на Афон, где прославился как опытный духовник и подвижник. В 1994 году в обители Иоанна Богослова, на территории материковой Греции он умер. Был канонизирован Константинопольским Патриархатом в 2015 году.