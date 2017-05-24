В аннексированном Крыму пользователи массово жалуются на перебои с мобильной связью. Об этом 24 мая сообщают местные СМИ.

Сложности со связью возникли, в частности, у абонентов в Севастополе, Ялте, Керчи.

«При наборе номера гудки не идут. После нескольких секунд ожидания раздается короткий сигнал и телефон отключается. При попытке проверить состояние счета, приходит сообщение: «Неполадки в сети или неправильный MMI». В некоторых случаях оператор меняется на VOLNA-MTS RUS», – пишет Kerch.сom.

На сайтах действующих в Крыму мобильных операторов – WinMobile, «Крымтелекома», «Севмобайла» – не сообщают о причинах и сроках устранения сбоев.

Назначенный Кремлем глава аннексированного Крыма Сергей Аксенов ранее признал, что на полуострове есть проблемы с интернет-связью.

В Крыму после аннексии с 2014 года работает под брендом WinMobile оператор «К-Телеком», в 2016 году на полуострове запустили «Крымтелеком». В Севастополе начал функционировать «Севмобайл». Жители полуострова периодически жалуются на нестабильную связь.