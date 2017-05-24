Радио Крым.Реалии: Крым слишком дорогой для россиян

В вечернем эфире Радио Крым.Реалии обсуждают перспективы туристического сезона в аннексированном Крыму. Сколько туристов ожидают российские власти полуострова и сколько могут реально вместить крымские курорты? Как идет подготовка к курортному сезону в Крыму? Захотят ли россияне тратить деньги на отдых в Крыму?

Гость эфира – специалист по региональному развитию, бывший начальник управления министерства курортов и туризма АР Крым Игорь Кобеля.

Радио Крым.Реалии выходит по будням в 8:35 и 18:30 на средних волнах АМ – частота 549 кГц, в FM-диапазоне на частоте 100.7 МГц, а также на сайте Крым.Реалии.

Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 100 69 26 или писать на адрес: Krym_radio@rferl.org.