Министерство иностранных дел Украины осуждает решение подконтрольного Кремлю суда в аннексированном Крыму продлить арест украинскому активисту Владимиру Балуху. Об этом 24 мая говорится в официальном комментарии МИД Украины.

«Единственной «виной» этнического украинца, живущего в оккупированном Россией Крыму, является его преданность своей Родине и уважение к Государственному флагу Украины. Это послужило основанием для государства-оккупанта в начале декабря 2016 года под надуманным предлогом арестовать Владимира Балуха и незаконно держать его под стражей уже более полугода. Воспринимаем это дело как символ страха кремлевской власти перед всем украинским, а также как свидетельство господствующих на оккупированном полуострове политических репрессий и бесправия», – говорится в сообщении.

В ведомстве потребовали от России освободить Владимира Балуха и других политических заключенных, а также прекратить преследование тысяч других граждан Украины, которые оказались под «оккупацией кремлевского режима».

23 мая подконтрольный Кремлю Раздольненский районный суд в аннексированном Крыму продлил украинскому активисту Владимиру Балуху меру пресечения в виде содержания под стражей до 4 сентября 2017 года.

ФСБ задержала Балуха утром 8 декабря 2016 года. По сообщению его жены, сотрудники российской ФСБ явились с обысками в село Серебрянка Раздольненского района Крыма. Обыски проводились в течении 4-х часов в домах Балуха и его матери. Сотрудники ФСБ заявили, что на чердаке дома, где живет Владимир Балух, были обнаружены 90 патронов и несколько тротиловых шашек.

Подконтрольные Кремлю власти Крыма потребовали от Владимира Балуха снять установленную 29 ноября на стене собственного дома табличку «Вулиця Героїв Небесної сотні, 18».

Как рассказали в Крымской правозащитной группе, по мнению Владимира Балуха, внимание к нему со стороны полиции обусловлено его проукраинской позицией, которая выражалась открыто – на территории его дома на флагштоке все это время развевался государственный флаг Украины.