Госдума России одобрила перенос президентских выборов на день аннексии Крыма

В России сделали законодательный шаг к назначению выборов президента страны в следующем году на день аннексии Крыма. Государственная дума, нижняя палата российского парламента, одобрила изменения в закон о выборах президента, которые создают возможность назначить выборы 2018 года на 18 марта – день, когда Россия заявила о включении в ее состав аннексированного украинского Крыма.

Ныне действующий закон предусматривает проведение президентских выборов во второе воскресенье марта, но из-за праздника 8 марта введен ряд исключений, когда выборы переносятся на неделю раньше. Нынешнее изменение, которое вступит в силу после одобрения верхней палатой, Советом федерации, и подписи российского президента, определяет перенос выборов на неделю позже.

Речь идет о случаях, когда второе воскресенье марта приходится на праздничный день или первый день после праздничного или же она объявлена рабочим днем из-за переноса выходных.

В 2018 году 8 марта придется на четверг, поэтому выходной могут перенести с воскресенья на пятницу, чтобы устроить три нерабочих дня подряд – 8, 9 и 10 марта. Таким образом, второе воскресенье месяца, 11 марта, станет рабочим днем. Действующий закон требовал бы перенос выборов на 4 марта; новая норма будет означать дату 18 марта.

Ранее сообщалось, что Россия готовится перенести дату президентских выборов 2018 года с 11 марта на 18 марта – день, когда в России отмечают годовщину аннексии Крыма. Государственная дума России 12 апреля одобрила изменение даты в первом из трех необходимых голосований по этому вопросу в нижней палате парламента.

16 марта 2014 года на территории Крыма и Севастополя прошел непризнанный миром референдум о статусе полуострова, по результатам которого Россия включила Крым в свой состав. Ни Украина, ни Европейский союз, ни США не признали данное голосование. 18 марта президент России Владимир Путин объявил о «присоединении» Крыма к России.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».