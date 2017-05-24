Слушания по делу о теракте в Новоалексеевке продолжат в июне

Следующее судебное заседание по факту организации теракта в поселке Новоалексеевка Херсонской области в апреле 2016 года состоится 9 июня. Об этом в комментарии Крым.Реалии рассказала пресс-секретарь прокуратуры Херсонской области Анна Чернявская.

По ее словам, на судебном заседании 24 мая показания давали свидетели, были допрошены 6 человек. Обвиняемого продолжают содержать под стражей.

На предыдущем заседании, которое состоялось 22 мая, суд заслушал одного из потерпевших и нескольких свидетелей.

14 апреля 2016 года в поселке Новоалексеевка Генического района Херсонской области произошел взрыв в автомобиле ВАЗ-2101 с одесскими номерами, припаркованном в общественном месте. Взрыв, в результате которого один человек погиб и четверо получили ранения, квалифицировали как теракт.

Генический район Херсонской области находится вблизи админграницы с Крымом, который с 2014 года аннексирован Россией.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».