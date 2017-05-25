Радио Крым.Реалии: Противостояние США и России в небе над Крымом

Утром в эфире Радио Крым.Реалии говорят о перехватах российскими истребителями американских разведчиков над Черным морем, а также демонстративных облетах кораблей флота США. В течение лишь одной недели в воздухе произошли два инцидента – 9 и 12 мая. Зачем Америка направляет свои самолеты в небо над Крымом, чего больше в российской реакции – расчета или пиара, что будет, если самолеты обеих стран все-таки столкнутся?

Об этом ведущий Сергей Громенко говорит с украинским военным экспертом Олегом Ждановым и российским военным обозревателем, заместителем главного редактора «Ежедневный журнал» Александром Гольцом.

Радио Крым.Реалии выходит по будням в 8:35 и 18:30 на средних волнах АМ – частота 549 кГц, в FM-диапазоне на частоте 100.7 МГц, а также на сайте Крым.Реалии.

Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 100 69 26 или писать на адрес: Krym_radio@rferl.org.