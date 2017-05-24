Россия должна нести ответственность за свои действия в аннексированном Крыму и на Донбассе и выполнять Минские соглашения. Об этом заявил президент США Дональд Трамп на встрече с президентом Италии Серджо Маттареллой и премьером Джентилони, сообщает Белый дом.

«Президент Трамп подтвердил трансатлантическое единство по привлечению России к ответственности за ее действия в Крыму и на востоке Украины, а также отметил важность того, чтобы убедить Россию выполнять свои обязательства по Минским соглашениям», – говорится в пресс-релизе Белого дома, обнародованном в среду, 24 мая.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».