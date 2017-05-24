Экс-начальник управления туризма АРК: крымские чиновники в разы завышают количество туристов

Аннексированный Россией Крым физически не сможет принять более 6 миллионов туристов в сезон. Такую цифру в вечернем эфире Радио Крым.Реалии назвал специалист по региональному развитию, бывший начальник управления министерства курортов и туризма АР Крым Игорь Кобеля.

Так он прокомментировал заявления подконтрольных Кремлю властей Крыма о постоянно растущем турпотоке на полуостров.

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«Динамика роста, в данном случае туризма, как правило, может составлять 2-3-5%, но никак не рост в несколько раз... В Крыму 144 тысячи койкомест и 4,5 тысячи мини-отелей, то есть еще плюс где-то 45 тысяч. Среднее время пребывания – 10 дней. При всей возможности загрузки, как было тогда еще, до аннексии, даже 6 миллионов туристов в сезон – это была уже очень сильная загрузка. Какие-то решения, которые еще сверху примут, например, 10 миллионов человек, невозможны инфраструктурно», – сказал Кобеля.

Помимо проблем размещения туристов в Крыму после аннексии возник большой вопрос транспортной логистики, добавил специалист. Этот фактор, по его словам, также отпугивает туристов.

«Туда невозможно добраться, максимальная пропускная способность аэропорта – максимум 600 тысяч человек, Керченский мост не работает, под сомнением работа энергомоста из Краснодарского края, наружу выходит, что Крым военизируется», – рассказал Кобеля.

Около 37% россиян мечтают отдохнуть в аннексированном Крыму. Об этом 23 мая заявил генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения Валерий Федоров.

Подконтрольный Кремлю министр курортов Крыма Сергей Стрельбицкий ранее заявлял, что на майские праздники полуостров посетили около 162 тысяч туристов, что якобы на 30 тысяч больше, чем в прошлом.

В подконтрольном Москве Минкурортов Крыма утверждали, что в первые дни майских праздников Крым посетили 11 тысяч украинцев. Особый наплыв пришелся на 29-30 апреля, заявили в управлении ФСБ России в аннексированном Крыму.

В украинской Госпогранслужбе эти данные категорически отрицают. По словам спикера ведомства Олега Слободяна, поток на аннексированный полуостров со стороны материка не увеличивается, а наоборот спадает. Слободян подчеркнул: на майские праздники очереди на админгранице искусственно создавались российскими силовиками «для картинки».

В прошлом году аннексированный Крым посетило 5,5 миллионов туристов, что якобы значительно превысило показатели 2015 года. Такое заявление Сергей Стрельбицкий сделал в начале января 2017 года.

По данным экс-министра курортов и туризма Крыма Александра Лиева, в общей сложности в 2015-2016 годах аннексированный Крым принял 1,5 млн и 1,6 млн туристов соответственно.



