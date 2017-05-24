Крымские отели после российской аннексии полуострова перестали окупаться из-за уменьшения туристического потока, санкций и короткого туристического сезона. Таким мнением в вечернем эфире Радио Крым.Реалии поделился специалист по региональному развитию, бывший начальник управления министерства курортов и туризма АР Крым Игорь Кобеля.

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«Есть порог рентабельности туристического рынка – если ты в состоянии сделать 65–70 процентов по году, тогда будет хорошо. Имея два месяца пусть даже 100-процентную загрузку отеля в разрезе всего года неинтересно экономически... Фактор развития – это тогда, когда в Крым могут зайти какие-то отельные сети, а этого фактора нет. Первое – клеймо (аннексированного полуострова под санкциями – КР), второе – экономическая невыгодность», – сказал Кобеля.

Помимо проблем размещения туристов в Крыму после аннексии возник большой вопрос транспортной логистики, добавил специалист. Этот фактор, по его словам, также отпугивает туристов.

«Туда невозможно добраться, максимальная пропускная способность аэропорта – максимум 600 тысяч человек, Керченский мост не работает, под сомнением работа энергомоста из Краснодарского края, наружу выходит, что Крым военизируется», – рассказал Кобеля.

Около 37% россиян мечтают отдохнуть в аннексированном Крыму. Об этом 23 мая заявил генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения Валерий Федоров.

Подконтрольный Кремлю министр курортов Крыма Сергей Стрельбицкий ранее заявлял, что на майские праздники полуостров посетили около 162 тысяч туристов, что якобы на 30 тысяч больше, чем в прошлом.

В подконтрольном Москве Минкурортов Крыма утверждали, что в первые дни майских праздников Крым посетили 11 тысяч украинцев. Особый наплыв пришелся на 29-30 апреля, заявили в управлении ФСБ России в аннексированном Крыму.

В украинской Госпогранслужбе эти данные категорически отрицают. По словам спикера ведомства Олега Слободяна, поток на аннексированный полуостров со стороны материка не увеличивается, а наоборот спадает. Слободян подчеркнул: на майские праздники очереди на админгранице искусственно создавались российскими силовиками «для картинки».

В прошлом году аннексированный Крым посетило 5,5 миллионов туристов, что якобы значительно превысило показатели 2015 года. Такое заявление Сергей Стрельбицкий сделал в начале января 2017 года.

По данным экс-министра курортов и туризма Крыма Александра Лиева, в общей сложности в 2015-2016 годах аннексированный Крым принял 1,5 млн и 1,6 млн туристов соответственно.