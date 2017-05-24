Украина на встречах лидеров НАТО будет «везде» – Божок

Темы Украины и российской агрессии на особой встрече глав государств и правительств стран-членов НАТО в Брюсселе будут «везде», хотя официальная программа «мини-саммита» не содержит сообщений об отдельных консультациях по этому поводу, заявил исполняющий обязанности главы миссии Украины при НАТО в Брюсселе Егор Божок.

«Украина на этом мероприятии будет везде: все, о чем там будут говорить, делается в связи с тем, что в 2014 году Россия напала на Украину. Альянс поэтому вернулся к политике обороны и сдерживания, к построению передового присутствия на восточном фланге», – заявил Божок.

Украинский дипломат добавил, что оборона и сдерживание остаются ключевыми элементами повестки дня НАТО.

«Завтра будет подтверждено трансатлантическое единство, политика обороны и сдерживания, увеличение расходов на оборону, увеличение усилий в борьбе с терроризмом – и все это из-за того, что в 2014 году Россия продемонстрировала миру свое истинное лицо агрессора», – добавил и. о. главы миссии Украины при НАТО.

Учитывая то, что из-за ограниченной однодневной программы встреча в Брюсселе не является саммитом НАТО в полноценном формате, ни одного мероприятия с представителями Украины или других стран в штаб-квартире альянса предусмотрено не было.

На неофициальном саммите НАТО, который состоится в четверг в Брюсселе, главными темами будут борьба с мировым терроризмом и справедливое инвестирование каждого ее члена в сферы безопасности и обороны своих стран, заявил руководитель этой политико-военной организации Йенс Столтенберг.

При этом он добавил, что на саммите могут поднять и тему невыполнения Россией и поддерживаемыми ею сепаратистами на востоке Украины Минских договоренностей.