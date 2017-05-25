Полиция Британии сообщает о шестом задержанном из-за взрыва в Манчестере

В Великобритании полиция сообщила о задержании уже шестого лица в связи со взрывом в городе Манчестере в понедельник, в результате которого погибли 22 человека.

На этот раз речь идет о женщине, ее задержали в Блекли, местности к северу от центра Манчестера, сообщила полиция региона Большой Манчестер.

Как заявлял ранее в среду, 24 мая, начальник полиции региона Иян Гопкинз, «совершенно ясно, что расследование касается сети» вероятных нападавших, а не нападавшего-одиночки.

Смертника, устроившего взрыв, идентифицировали как 22-летнего уроженца Великобритании, ливийца по происхождению Салмана Абеди. Среди пяти задержанных ранее в Великобритании – его старший брат Исмаэл. А в столице Ливии Триполи задержали его отца Рамадана и младшего брата Гашема – последнего, по данным средств информации, по подозрению в связях с экстремистской группировкой «Исламское государство».

Именно эта группировка взяла на себя ответственность за взрыв, устроенный в Манчестере в Великобритании в понедельник поздно вечером в концертном зале после поп-концерта, заявив, что он был направлен против «крестоносцев» и его совершил «один из воинов халифата» – это формулировка, однако, не позволяет определить уровень связанности нападавшего с группировкой.

В результате взрыва погибли 22 человека, были ранены еще 59. Среди жертв и раненых – много молодежи и подростков или детей. Власти Британии повысили уровень террористической угрозы в стране до наивысшего возможного из пяти – «критического».