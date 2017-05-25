В Севастополе из-за велофестиваля перекроют центральные улицы

В аннексированном Севастополе 28 мая на время проведения велофестиваля «ВелоПобеда–2017» перекроют движение транспорта на ряде улиц в центральной части города. Об этом сообщают в пресс-службе подконтрольного Кремлю правительства города.

«С 12:00 до 13:30 будет временно ограничено движение всех видов транспортных средств по маршруту пр. Нахимова – пл. Лазарева – ул. Большая Морская – пл. Ушакова, по участку проспекта Генерала Острякова от ул. Гоголя до ТЦ «Океан», по ул. Маршала Бирюзова – ул. Николая Музыки – ул. 4-я Бастионная – пл. Ушакова – ул. Ленина»,– сказано в сообщении.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».