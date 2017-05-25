Российской актрисе Яковлевой запретили въезд в Украину из-за поездок в Крым

Российскую актрису театра и кино Елену Яковлеву не пустили накануне, 24 мая, в Украину из-за незаконного посещения аннексированного Крыма. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на спикера Госпогранслужбы Украины Олега Слободяна.

«Во время паспортного контроля пассажиров, которые следовали поездом из Российской Федерации, была обнаружена гражданка Российской Федерации Яковлева, в отношении которой была информация о том, что она посещала оккупированный полуостров (Крым – КР) вопреки украинскому законодательству через временно закрытые пункты пропуска», – сказал он.

По словам Слободяна, Яковлевой запретили въезд на территорию Украины сроком на 3 года.

Он также сообщил, что еще двум лицам, которые ехали вместе с актрисой, отказали в пересечении границы без запрета въезда на любой срок. «Мне известно еще о двух людях, которые ехали вместе с ней. В отношении них было принято решение о непропуске через границу Украины без запрета въезда, поскольку по ним не было убедительной информации о том, что они действительно посещали оккупированную территорию», – добавил Слободян.

В комментарии РБК Елена Яковлева подтвердила, что ее уведомили о запрете на въезд в Украину сроком на три года, когда она прибыла в Харьков в среду, 24 мая, из-за посещения аннексированного Крыма.

«Но я не в курсе, когда у них вышел этот закон и стало все запрещено. Когда я была последний раз в Крыму, я не помню», — отметила она.

Как сообщает издание KHARKIV Today, на территорию Украины не пустили всю труппу спектакля «Территория любви», в котором играет Яковлева. Актеры должны были выступить 24 мая в Харьковском национальном театре оперы и балеты, а 25 мая – в Киеве.

Ранее российской певице украинского происхождения Лолите Милявской на три года запретили въезд в Украину из-за выступлений в аннексированном Крыму в 2015 году. По этой же причине въезд в Украину на пять лет запретили российской телеведущей, участнице шоу Comedy Woman Екатерине Варнаве.

Служба безопасности Украины 22 марта запретила въезд в Украину представительнице России на международном песенном конкурсе «Евровидение-2017» Юлии Самойловой, которая незаконно посещала аннексированный Крым.

В Министерстве иностранных дел Украины ранее заявляли, что поездки зарубежных политиков в Крым не имеют статуса официальных. Украинское внешнеполитическое ведомство опубликовало 25 июля обращение, в котором предостерегло иностранных граждан и лиц без гражданства от незаконных поездок в Крым.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».