Представитель Госдепартамента США призвал Балканы защищаться от России

Заместитель помощника госсекретаря США Хойт Брайан Йи призвал балканские страны защищаться от попыток России усилить свое влияние в регионе, подрывая связи с Западом.

«Мы, конечно, сохраняем надежду, что Россия будет играть конструктивную роль на Балканах, как это было в прошлом, но мы должны оставаться бдительными, все мы, в наблюдении за тем, что пытается делать Россия», – сказал американский дипломат после встречи с премьер-министром Сербии Александром Вучичем в Белграде.

Он привел пример попытки государственного переворота в Черногории в октябре, вероятно организованного Россией, чтобы помешать интеграции страны в НАТО, и поддержки политики Москвы в отношении зависимости от России как единого энергетического источника в регионе.

«Это не значит, что мы видим плохие намерения по каждому жесту, но по опыту знаем, что намерения, стоящие за многими шагами России – не хорошие и не отвечают интересам стран в этом регионе», – сказал Йи.

Он добавил, что Сербия и другие балканские страны должны активизировать реформы, необходимые для вступления в Европейский союз, и взять на себя обязательство поддержать США в усилиях по нормализации отношений между Белградом и Косово.