Крымчан предупреждают о перерывах в трансляции телерадиопрограмм

Жителей аннексированного Крыма предупреждают о запланированных перерывах в трансляции теле- и радиопрограмм – по несколько часов в день в период с 29 мая по 2 июня. Об этом сообщает Радиотелевизионный передающий центр Крыма.

«В связи с запланированным проведением технических работ на антенно-фидерных устройствах планируются технологические перерывы в трансляции телерадиопрограмм в период с 29.05.2017 по 02.06.2017 на отрезке времени с 9:00 до 17:00 часов», – сказано в сообщении.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».