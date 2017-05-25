В Брюсселе стартует «мини-саммит» НАТО

В столице Бельгии Брюсселе в четверг, 25 мая, стартует встреча представителей стран-членов Североатлантического альянса. Главными темами разговора лидеров государств и правительств 28 членов НАТО должны стать борьба с мировым терроризмом и справедливое инвестирование каждого ее члена в сферу безопасности и обороны.

Согласно программе, встречи в штаб-квартире НАТО начнутся открытием мемориала «9/11» в честь первого в истории НАТО применения статьи 5 Североатлантического договора, а также мемориала «Берлинская стена».

Разговоры мировых лидеров будут проходить на фоне предыдущих заявлений президента США Дональда Трампа о том, что союз НАТО «устарел». И хотя впоследствии эти заявления были исправлены главой Белого дома, госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил журналистам на борту Air Force One, что Трамп 24 мая отправился в Брюссель, чтобы среди прочего, указать на необходимость каждой страны-члена НАТО исправно платить свои взносы.

«Смотрите, США тратят 4 процента. Мы много делаем. Американцы много делают для вашей безопасности, для нашей общей безопасности. Мы должны убедиться, что и вы делаете свой вклад для собственной безопасности. Поэтому я думаю, что это станет ядром его (Трампа – КР) послания НАТО», – сказал Тиллерсон.

В прошлом году только США, Великобритания, Польша, Эстония и Греция выполнили обязательства по расходам НАТО на уровне 2% от объема валового внутреннего продукта, тогда как Латвия, Литва и Румыния к этому показателю приблизились. В то же время Вашингтон финансирует около 70 процентов расходов альянса.

Ожидается, что на «мини-саммите» НАТО украинский вопрос тоже будет обсуждаться. Как заявил накануне генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, не исключено, что, в частности, Германия и Франция поставят вопрос о невыполнении Минских соглашений. Столтенберг добавил, что союз НАТО обеспокоен несоблюдением режима прекращения огня, отведения тяжелой военной техники от линии соприкосновения, а также недопуском к работе миссии наблюдателей от ОБСЕ.